Nexi e Federalberghi: al via il ciclo di webinar

Nexi Payments spa e Federalberghi organizzano un ciclo di webinar per la presentazione delle nuove funzionalità del sistema “Incasso senza pensieri”. Il sistema consente la gestione delle prenotazioni garantite, prepagate rimborsabili e prepagate non rimborsabili, si legge su Hotelmag.

Tra gli aspetti che rivestono particolare interesse, si segnala la possibilità di dilazionare gli incassi e la riduzione delle problematiche connesse alla gestione delle preautorizzazioni, con una nuova modalità che – oltre a consentire di verificare la disponibilità dei fondi sulla carta – permette di incassare automaticamente eventuali penali alla data di scadenza prevista dalla cancellation policy, prima dell’arrivo dell’ospite in struttura.



Inoltre, prossimamente sarà disponibile il servizio “Pago in Conto” che consentirà l’addebito diretto sul conto corrente del cliente, mediante bonifico immediato irrevocabile.



I seminari si svolgeranno dalle 15 alle 17 nei giorni 19 e 20 ottobre, 3, 4, 10, 11, 16, 17 e 24 novembre e 1° dicembre.



Per partecipare è necessario registrarsi online, all’indirizzo https://www.nexi.it/bp/nexi-federalberghi.html