Dimora Palanca, inaugurato il nuovo 5 stelle di Firenze

Dimora Palanca, nuovo boutique hotel fiorentino, è stato ufficialmente inaugurato il 21 ottobre alla presenza di un ricco parterre di ospiti, tra cui il vicesindaco di Firenze Alessia Bettini e l'assessore al Turismo Cecilia Del Re, accolti dalla proprietà rappresentata da Michele Ugliano.

"Abbiamo atteso questa data con grande entusiasmo e un po' di impazienza e siamo davvero felici di dare inizio ufficialmente alla nuova vita di Dimora Palanca. Firenze ha ritrovato un pezzo della sua storia e la nostra vocazione è far sì che gli ospiti che soggiornano nel nostro hotel, vivano un'esperienza capace di far respirare loro l'essenza di una città unica come Firenze", ha dichiarato Ugliano. L. F.