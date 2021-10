Gruppo Una: tamponi in hotel per i meeting

La nuova iniziativa sviluppata da Gruppo Una per tutelare la sicurezza e la prevenzione della salute di ospiti e dipendenti si rivolge al settore Mice. È organizzata in collaborazione con SiSalute, e prevede la possibilità di effettuare tamponi rapidi antigenici pre-evento direttamente in hotel. È pensata per ospiti e clienti esterni, come i partecipanti a meeting ed eventi, che sono sprovvisti di Green pass. La nuova attività va così ad aggiungersi alle altre già in essere, incrementando l’impegno della catena alberghiera italiana verso i temi della sicurezza e della prevenzione: particolare attenzione è rivolta alla tutela dei propri collaboratori, al benessere dei propri ospiti e alla fornitura di servizi esclusivi per facilitare la diagnostica nel quadro pandemico.

In particolare, per ospiti o clienti esterni partecipanti a meeting ed eventi che utilizzano gli spazi al chiuso e i servizi di Gruppo Una contestualmente ad attività del Mice è... (continua su HotelMag)