Dopo un'estate al di là delle aspettative, IHC continua sulla strada degli investimenti per adeguare le sue strutture - Grotta Giusti, Fonteverde e Bagni di Pisa in Toscana, Chia Laguna in Sardegna e Le Massif a Courmayeur, in Valle d’Aosta - alle nuove necessità degli ospiti, nella continua ricerca di un upgrading dei servizi.

È il caso di Le Massif di Courmayeur, che ha riaperto a inizio luglio con un’offerta sportiva di alto profilo grazie all’apporto del team di personal trainer guidati dal famoso adventure racer Telemaco Murgia. La struttura riaprirà il prossimo 3 dicembre.



È una veste completamente rinnovata, invece, quella del Fonteverde, il resort termale di IHC a San Casciano dei Bagni, nella Toscana senese, che ha riaperto l’8 gennaio scorso. L’imponente progetto di ristrutturazione ha interessato tutti gli ambienti, dalle camere agli spazi comuni, fino alla Lux Spa, una nuova area, disponibile per gli ospiti dell’hotel che vede una nuova piscina termale e le nuove cabine dove provare rituali e trattamenti signature dedicati all’estetica. Una ristrutturazione globale grazie a un progetto che, spiega Marcello Cicalò, Group Director of Operations di IHC (nella foto), “è stato messo a punto dallo studio Garibaldi Architects, che ha permesso di valorizzare questo luogo ricco di storia" rendendo gli spazi ancora più funzionali e accoglienti per soddisfare quel desiderio di comfort, privacy e relax che sta emergendo prepotentemente come diretta conseguenza dell’impatto della pandemia sulla psiche dei viaggiatori.



Il riposizionamento del Grotta Giusti

Oltrepassa, poi, i 10 milioni di euro l’investimento messo in campo per il riposizionamento del Grotta Giusti, lo spa resort termale toscano che IHC ha voluto trasformare in un cinque stelle. “Abbiamo riaperto - racconta Cicalò - con un look completamente nuovo: camere totalmente rifatte, quattro nuove suite, il ristorante spostato in un’altra area così come il bar, trasferito in una sala affrescata, la Sala Giusti". Per non parlare della nuova High-end Spa che, prevista per aprile 2022, si svilupperà al piano terra intorno alla grotta naturale e sarà dedicata solo agli ospiti dell’hotel.



Il Bonus Terme

Tutti i resort toscani - Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa - hanno aderito al Bonus Terme che consente di ottenere uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro, destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Un incentivo che, come spiega, Cicalò, fa prevedere un autunno caldo sul fronte delle prenotazioni. “Dopo un’estate eccezionale e una performance a settembre oltre le aspettative - commenta Cicalò - continuiamo a registrare una ripresa della domanda sia domestica che estera, che fa ben sperare per la prossima stagione. Cresce la richiesta di esperienze tailor made, di benessere e di sport, pertanto ci aspettiamo che la domanda repressa relativa a wellness e ski trainerà la ripresa dell’inverno 2021- 22. Per Le Massif, ad esempio, prevediamo un inverno da tutto esaurito”.

Stefania Galvan