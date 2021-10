Four Seasons in Florida: new entry di lusso a Naples

Four Seasons debutta sulla costa del Golfo della Florida prendendo in gestione un’indirizzo rappresentativo dell’ospitalità a cinque stelle dello Stato: il Naples Beach Hotel & Golf Club, acquisito da The Athens Group e MSD Partners, che sarà ristrutturato e trasformato nel nuovo resort Naples Beach Club.

In questo modo, spiega John Davison, presidente e ceo di Four Seasons Hotels and Resorts, il gruppo “completa il portafoglio di proprietà upper level in tutto lo Stato. Con questa struttura stabiliamo un nuovo standard di lusso a Naples, offrendo il servizio personalizzato e l'eccellenza qualitativa del nostro marchio a questa realtà”.



Il nuovo resort

Affacciato sulla lunghissima spiaggia bianca di Old Naples, questo nuovo progetto si svilupperà su 50 ettari di terreno e darà vita a un resort di 261 camere, 185 residenze private di lusso e servizi esclusivi per gli ospiti. Four Seasons Naples Beach Club disporrà di lounge e ristoranti, di un giardino accanto alla spiaggia con piscine, cabanas, negozi e offerte culinarie. Tra le peculiarità del nuovo resort il Market Square, situato vicino al percorso golf: un’area con negozi, bar, sala da gioco, bowling e il Kids Club.