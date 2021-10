di Isabella Cattoni

Sarà l’apertura del corridoio verso Mauritius, sarà il positivo andamento della campagna vaccinale, sarà la voglia di trascorrere finalmente e una vacanza invernale al sole, ma le prospettive di Beachomber Resorts & Hotels sono finalmente improntate all’ottimismo.

“Abbiamo trascorso questo anno e mezzo di chiusura forzata – sottolinea Sheila Filippi (nella foto), direttore Italia di Beachcomber Resorts & Hotels – impegnandoci nel restyling e nella ristrutturazione di tutti i nostri hotel a Mauritius. Gli investimenti più importanti si sono concentrati sullo Shandrani Beachcomber e sul Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa. Nel primo caso, l’hotel riaprirà il 1 novembre con la direzione italiana di Rico Paoletti e un concept innovativo, che prevede trattamento all inclusive comprensivo di animazione sul modello del club. Particolarmente curata la ristorazione, guidata da uno chef molto conosciuto come è Mooroogun Coopen”.



Allo Shandrani sono state rinnovate tutte le aree principali e sono state ridecorate le camere. Anche il Dinarobin è stato al centro di importanti lavori di ristrutturazione, concentrati sulle aree comuni, ma anche su camere e bagni.



“Tutti gli hotel del Gruppo – prosegue la manager – stanno riaprendo dopo che l’isola ha riaperto le frontiere dallo scorso 1 ottobre. Stiamo registrando grande interesse e tante richieste da parte della clientela italiana e ritengo che ci siano le premesse per mettere a segno una buona stagione invernale”. La parte del leone dovrebbe giocarsi nel periodo di Natale-Capodanno, per arrivare a una “ripartenza importante durante la stagione 2022-23”.



Mauritius è pronta a ripartire e a giocare un ruolo di primo piano anche sul fronte dei viaggi di nozze, che a Beachcomber in tempi normali procuravano circa il 50% del fatturato totale. “Agli sposi che non hanno potuto realizzare il viaggio di nozze dal 1 novembre 2019, abbiamo riservato speciali plus in tutti gli otto hotel del Gruppo a Mauritius”.



In arrivo anche tariffe speciali per gli agenti di viaggi e nuove attività che da gennaio li coinvolgeranno dal vivo. Intanto, prosegue la policy che consente la cancellazione del soggiorno senza penali fino a un giorno prima della data di partenza. “L’obiettivo è quello di incentivare le prenotazioni sgravando la clientela dalla preoccupazione di non riuscire a partire qualora le condizioni sanitarie non lo permettessero”.