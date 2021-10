Apre ad Abu Dhabi il primo hotel di Warner Bros

Aprirà il prossimo 11 novembre a Yas Island - una delle isole artificiali costruite ad Abu Dhabi - ‘The WB Abu Dhabi’, il primo hotel al mondo di Warner Bros.

Situata a pochi passi dal parco a tema ‘Warner Bros. World Abu Dhabi’, la struttura, gestita da Hilton sotto il brand Curio Collection, accoglie all’ingresso con una facciata ricoperta - per tutta l’altezza dell’edificio - da schermi digitali su cui vengono riprodotti contenuti originali.



All’interno, invece, a catapultare gli ospiti nel mondo dei film e delle serie tv della Warner Bros ci pensano le sue 257 camere tematiche collegate tra loro da corridoi che espongono una serie di opere d’arte.



Completano l’offerta cinque ristoranti (Craft Services, Sidekicks, The Matinee, Director’ss Club e Overlook), una piscina a sfioro, un centro fitness, una spa, il kid’s club e ancora una sala da ballo, ampie sale riunioni e un negozio di souvenir. Il tutto da vivere con i propri personaggi preferiti, che si potranno anche ingaggiare per organizzare feste private in camera. L.F.