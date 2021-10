Geco, la via dei tour operator

Un anno e mezzo di pandemia è servito a Geco per analizzare il mondo della distribuzione e capirne l'evoluzione. Come aiutare gli hotel a migliorare le loro performance?

"Gli albergatori si rendono finalmente conto di come le ota costino più dei t.o.", sottolinea Marco Fabbroni, ceo di Geco. "Adesso bisogna far rientrare in gioco gli operatori attraverso i quali si può parcellizzare il rischio della distribuzione, si può lavorare con i prezzi dinamici e soprattutto mirare alla clientela specifica di ogni struttura".



Gaia Guarino