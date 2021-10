Bocca, Federalbeghi: “L’Italia ha bisogno di normalità per ripartire”

“L’Italia ha bisogno di normalità, e i turisti torneranno”. È la rassicurazione di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi (secondo da destra nella foto), alla Opening ceremony di TTG Travel Experience, alla Fiera di Rimini in contemporanea con SIA Hospitality Design, condotta da Simona Ventura.

“Quest’anno – ha, però, evidenziato Bocca – sono mancati tutti i turisti dal Far East, dalla Russia e anche dagli Stati Uniti. Ora bisogna riprendere a muovere i numeri di un settore che fatica a rimettersi in piedi, ma serviranno tempo, energia e la voglia di riqualificare le strutture per non perdere competitività a livello internazionale. Per il 2022 bisogna attuare un... (continua su HotelMag)