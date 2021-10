di Gaia Guarino

Gruppo Una guarda ai prossimi mesi seguendo la scia dei risultati estivi, positivi su destinazioni come Sicilia e Toscana. I resort hanno infatti dato prova di tenuta della strategia commerciale sia sul mercato italiano sia su quelli europei limitrofi.

"Sulle città d'arte purtroppo è più complicato a causa di un minor numero di voli e l'assenza dei turisti asiatici e statunitensi", spiega Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una. A settembre è però ripartita Milano anche grazie a eventi come il Salone del Mobile, idem Torino nella fase autunnale e Venezia che ha raccolto la domanda proveniente da Austria, Svizzera, Slovenia e Italia.



Il domani di Gruppo Una, in aggiunta alla recente apertura di Milano Verticale, divenuto flagship dell'azienda nel capoluogo meneghino, è orientato sulla Capitale. "Abbiamo appena preso 2 nuove gestioni a Roma", conclude Gaggio. "Si tratta di UnaEsperienze in via Margutta con 47 camere e il Palace Empire con 110 camere".



Nel 2022 sarà il turno di un nuovo hotel UnaHotels nel cuore di Trastevere e ancora sono in fase di valutazione altre mete sulla Penisola, sia verso località più tradizionali sia verso quelle di provincia.