Felix Hotels sale a quota 7, new entry a Olbia per il gruppo

Felix Hotels si prepara ad affrontare l’estate del 2022 con un portfolio ancora più ricco grazie all’ingresso di una nuova struttura, l’Hotel Felix Olbia. La new entry, che porta a 7 in totale le strutture della compagnia, sarà presentata nei padiglioni di TTG Travel Experience.

“Con l’ingresso dell’Hotel Galanias di Bari Sardo e di Felix Olbia ampliamo il raggio dell’offerta di Felix Hotels e creiamo i presupposti per servire ancora meglio il mercato nazionale e internazionale. Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un progetto in costante crescita – spiega l’amministratore delegato Paolo Manca -. Oltre a Felix Hotels abbiamo creato Felix Taste, il nuovo brand legato a tutte le attività di ristorazione e pasticceria aperte al pubblico o dedicate ai clienti degli hotel”.



Oltre al neonato Hotel Felix Olbia, fanno parte del Gruppo l’Hotel La Coluccia di Santa Teresa Gallura, l’Hotel Airone di Baia Sardinia, il Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi, l’Hotel Residence Porto San Paolo e il Residence Hotel Grandi Magazzini di Nuoro e l'Hotel Galanias di Bari Sardo.