Gruppo Numa, la campagna italiana fa tappa a Milano

È uno dei principali fornitori tedeschi nel settore degli affitti brevi e ora sbarca a Milano. Il Gruppo Numa sceglie il capoluogo lombardo come altra tappa del suo sviluppo internazionale dal momento che, come spiega Gabriele Coen, Director of Real Estate Expansion del gruppo (nella foto), “l’Italia è uno dei più importanti mercati europei del futuro, e crediamo che il nostro modello di successo si adatti perfettamente alle specificità del mercato italiano”.

Il Gruppo Numa, specializzato in immobili alberghieri e commerciali in zone centrali nelle principali città italiane, include proprietà iconiche a Firenze con Numa Rodo, un hotel fronte al Duomo di Firenze, e Numa Vita, un’elegante villa ristrutturata. A Milano, Numa lancerà il nuovo Numa Loreto. A Roma entro la fine del 2021 aprirà una sede Numa in Piazza Venezia. Ulteriori progetti in diverse destinazioni italiane sono in fase avanzata di trattative.



Un modello ibrido

"Il modello ibrido di Numa, che consente di passare da un soggiorno di breve durata a un soggiorno di media durata, si traduce in un interessante realtà a basso rischio - spiega Coen -. Ha già suscitato interesse da parte dei proprietari di immobili, da sviluppatori nel settore real estate e da parte di investitori. Le richieste agli albergatori italiani stanno crescendo a dismisura, soprattutto in tempi di Covid-19”. Sfruttando le sue soluzioni tecnologiche innovative Numa riduce i costi operativi fino al 60%.