Gerber, Eden Reserve: “Allunghiamo la stagione sul lago di Garda”

di Stefania Galvan

“La stagione sul lago di Garda continua, anche se con modalità diverse rispetto all’estate”. Olivier Gerber, general manager di Eden Reserve Hotel & Villas, spiega la strada scelta dalla sua struttura per proiettare le luci dell’estate anche sul periodo autunnale.

“La parte boutique hotel chiude il 21 ottobre - spiega -, ma vista la richiesta importante da parte del settore di soluzioni di ospitalità maggiormente basate sul comparto ville abbiamo deciso di tenere aperte queste ultime - realizzate da archistar internazionali - per un uso totalmente privato”.



Servizi ad hoc per i clienti

Tra le ville aperte le due realizzate da Matteo Thun e due con spa private: “Tutte le facilities dell'albergo di cui i clienti godono normalmente si spostano all'interno delle singole unità abitative, che dunque disporranno di uno chef interno con proposta food healthy ad hoc e spa privata con spa manager e terapisti dedicati. Altre figure professionali saranno disponibili su chiamata”.



Ritornano le richieste da oltreoceano

Una proposta all’insegna dell’eccellenza culinaria e del benessere, che sta già attirando l’interesse della clientela europea, ma non solo: “Siamo in Virtuoso dallo scorso luglio - spiega il manager - e, dopo l’ottimo riscontro estivo del mercato europeo, stiamo ora notando il ritorno delle richieste anche da parte del bacino statunitense”.



Un interesse che non si limita solo alla breve vacanza, ma va oltre: “Il mercato immobiliare del lusso si sta risvegliando - sottolinea Gerber - e vuole ricominciare a investire nelle proprietà immobiliari sul lago di Garda. Noi abbiamo 4 ville e due appartamenti in vendita e abbiamo ricevuto già diverse proposte di acquisto; a piacere agli investitori è il fatto che ci occupiamo noi della gestione e del mantenimento delle ville. I proprietari ci dicono in quali periodi dell’anno ne usfruiscono e, se lo vogliono, noi possiamo occuparci di subaffittarle nei momenti in cui restano disponibili”.