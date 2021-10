Logis Hotels e l’exploit estivo: “Ora l’obiettivo è fidelizzare”

Una stagione inaspettata, quella archiviata da Logis Hotels. Dopo una partenza d’anno difficile a causa delle restrizioni sugli spostamenti la catena di ristoratori e albergatori indipendenti ha chiuso l’estate con un aumento del fatturato di 32 punti percentuali e un aumento del 38% delle vendite da prenotazioni dirette durante la stagione.

“Mentre la maggior parte delle grandi catene alberghiere decideva di chiudere - racconta Karim Soleilhavoup, direttore generale del gruppo Logis Hotels (nella foto) - le strutture a conduzione familiare di Logis Hotels hanno tenuto duro, nonostante le complicazioni legate alla gestione della pandemia e questo ci ha consentito di fidelizzare maggiormente i nostri clienti”.



Per quanto riguarda la tipologia di soggiorno, predominano i break di circa 4 giorni prenotati con un anticipo di 23 giorni, in aumento rispetto ai 16 del 2020. Interessante il dato relativo al borsino medio, che evidenzia un incremento del 13% della spesa rispetto al 2019.



La carta della fidelizzazione

Per proiettare gli esiti soddisfacenti dell’alta stagione sull’autunno il gruppo ha deciso di giocarsi la carta della fidelizzazione: “È uno dei nostri principali driver per la crescita futura” sottolinea il direttore.



Il programma fedeltà Etik, nato a gennaio del 2020, registra ad oggi 350mila abbonati. Consente ai clienti di accumulare un importo variabile per ogni pagamento effettuato in hotel o ristorante. In questo modo, l’ospite potrà reinvestire direttamente sul territorio il valore ottenuto grazie al programma di loyalty, favorendo le attività e l’occupazione locale. L’altro prodotto pensato dal gruppo per fidelizzare i clienti è la gift e-card Logis Hotels, personalizzabile con un importo a scelta, valida per due anni, da regalare ad amici o ai propri dipendenti da spendere in hotel o ristoranti del gruppo.