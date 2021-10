Venice Hospitality Challenge: appuntamento in laguna il 16 ottobre

È in programma sabato 16 ottobre 2021 l’ottava edizione della Venice Hospitality Challenge, la regata velica organizzata dallo Yacht Club Venezia e patrocinata dal Comune di Venezia, che vedrà impegnati, nel Bacino di San Marco, maxiyacht ed equipaggi in rappresentanza di hotel e luoghi di ristorazione veneziani. L’evento, si legge su Hotelmag, rientra nel calendario delle celebrazioni per i 1600 anni dalla nascita della città.

La partenza, scandita dai getti dei rimorchiatori, è prevista alle ore 13.30. La prima parte della regata si svolgerà da San Marco, con un giro di boa posizionato tra il Lido e Sant’Elena; i velisti torneranno poi di fronte alla Giudecca, dove dovranno compiere un secondo giro di boa, per proseguire verso l’arrivo, nel Bacino di San Marco. L’equipaggio vincitore riceverà il ‘Cappello del Doge’ realizzato in vetro di Murano. Il pubblico avrà la possibilità di seguire la regata dalle rive di Punta della Dogana, Giudecca e Zattere, nel rispetto delle normative sanitarie.



Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno verrà messo in risalto il tema della sostenibilità e della salvaguardia degli ambienti marini, con il rinnovo, da parte del Comune di Venezia, del protocollo etico promosso dalla One Ocean Foundation. Le magliette della Venice Hospitality Challenge 2021 sono state perciò realizzate in modo ecosostenibile, utilizzando materiali ricavati dagli scarti in Pet delle bottiglie di plastica.