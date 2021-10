Romantik Hotel sbarca in Portogallo con cinque new entry

Sono cinque i nuovi boutique hotel che Romantik Hotels & Restaurants ha aperto in Portogallo. Un debutto concentrato sulla città di Lisbona, in quanto le strutture sono tutte situate nel suo centro storico. Gli Heritage Hotels di Lisbona, il brand che ha firmato una partnership con Romanitk, sono di proprietà e gestiti da famiglie portoghesi: hotel tradizionali ed edifici storici nei quali i viaggiatori possono sperimentare la vita originale di Lisbona. Gli Heritage Hotels di Lisbona includono l'As Janelas Verdes, l'Heritage Avenida Liberdade, l'Hotel Britania, l'Hotel Lisboa Plaza e il Solar do Castelo.

Il successo italiano

Intanto in Italia continuano a riscuotere successo le strutture del nuovo marchio Pearls by Romantik. Un esempio su tutte il Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ) in Val Badia, il cui restyling è appena utlimato e lo ha trasformato inuna vera e propria galleria d’arte. Regno della famiglia Pizzinini, l’albergo è infatti disseminato di oli, guaches e acquerelli di Dalì e Fiume, Campigli e Grosz appesi sulle pareti degli spazi comuni. Tante le opere dell'artista locale Aron Demetz. Gli intenditori trovano anche l’Art Gallery Renèe dove sono in esposizione opere realizzate dalle migliori firme dell’arte moderna e contemporanea: da Annigoni a Ligabue, da Cascella a Schifano, da Migneco a Guttuso.



E sempre a proposito di arte una notte con Picasso ed altri grandi artisti del ’900 è possibile al Romantik Hotel Turm di Fié allo Sciliar (BZ). Tra i corridoi e le stanze interne, che mescolano oggetti di design moderno con elementi storici (l’albergo è composto da tre edifici e diverse torri: la più antica risale al XIII secolo), è conservata una collezione unica, frutto della passione di Karl Pramstrahler, padre del proprietario Stephan, mecenate d’arte che ha lasciato al Romantik Hotel Turm circa 2mila dipinti a olio, acquarelli e litografie di Joseph Beuys, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso, solo per fare qualche nome. Ad impreziosire la collezione anche due opere di Picasso, di cui una è esposta nel bar dell’hotel.