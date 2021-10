Sharm, Domina Coral Bay accoglie gli italiani: primo volo il 10 ottobre da Napoli

Non aveva mai chiuso, continuando a ospitare visitatori da tutto il mondo, sopattutto dal Kazakistan, dalla Russia e dall’Ucraina nelle ultime settimane. Ora, però, grazie all’apertura dei corridoi Covid-free dall’Italia, il Domina Coral Bay può aprire le porte anche ai turisti italiani.

Il grande resort deluxe italiano di Sharm el Sheikh non ha perso tempo e, dopo la firma dell’ordinanza di Speranza sui voli protetti, propone già per il 10 ottobre un primo collegamento diretto da Napoli a Sharm destinato ai clienti dei diversi hotel di Domina Coral Bay, ai soci D Club e ai tanti proprietari di ville ed appartamenti all'interno del resort. Sarà disponibile a breve anche un altro volo, sulla tratta Milano - Sharm, con scalo a Bari, che quindi andrà a coprire la richiesta tanto del Nord, quanto del Sud della Penisola.

Sul fronte della sicurezza, il resort - il cui staff sarà poi presente a TTG Travel Experience di Rimini, per raccontare agli operatori del settore le tante novità - ha attuato ogni norma che tuteli i suoi ospiti. Tutto il personale è dunque vaccinato da tempo e la struttura ha ricevuto il Certificato di "Sicurezza igienica” del Governo egiziano. Ha infatti adempiuto alle norme del Ministero del Turismo e delle Antichità, approvate in conformità con gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre, per chi ne avesse bisogno, è possibile effettuare tamponi all'interno di Domina Coral Bay.

Con le sue 2500 camere e 1500 dipendenti Domina Coral Bay è uno dei resort più grandi al mondo, che si sviluppa su una spiaggi a privata di quasi 2 m. Gli hotel inclusi sono 8 e tra i servizi a disposizione degli ospiti ci sono anche 3 ristoranti a Buffet, 7 ristoranti à la carte, 3 ristoranti sulla spiaggia, un Beach Club, un casinò, l'unico diving center con molo privato di tutta Sharm e la più grande spa di tutto il Sinai.