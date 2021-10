Nella Costa della Maremma apre l'experience resort The Sense

La Costa della Maremma si arricchisce di un nuovo experience resort dove lusso e sostenibilità sono i protagonisti. Si tratta del The Sense, una struttura 4 stelle Superior sul Golfo di Follonica, nata con lo scopo di valorizzare il contesto naturale che la circonda e di offrire agli ospiti la possibilità di vivere l'ambiente con tutti e 5 i sensi.

Si compone di 112 camere suddivise in Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche più le Two Bedroom Suite con vista mare e vasca idromassaggio esterna. Il motto del The Sense recita 'Be natural, be you', ossia il saper fare parte della natura rispettandola e imparando a conoscerla.



I clienti sono guidati dall'Experience Specialist che suggerisce loro percorsi esperienziali per scoprire l'essenza del luogo e rigenerarsi.



The Sense adotta infine una serie di comportamenti ecologici, per esempio l'acqua usata per l'irrigazione della vegetazione del parco non giunge direttamente dal mare ma da un pozzo superficiale che grazie ai pannelli fotovoltaici preleva acqua salata e immette acqua dolce. Vi è una grande attenzione alla scelta di prodotti locali a Km 0 come risulta dall'offerta gastronomica toscana curata dall'Executive Chef Franco Manfredi. G. G.