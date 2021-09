Federalberghi Torino al lavoro per la digitalizzazione delle aziende ricettive

Federalberghi Torino e Fondazione Torino Wireless, istituzione pubblico privata per l’innovazione di imprese ed enti, hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato alla promozione di attività congiunte per favorire, promuovere e sostenere l’innovazione e la digitalizzazione delle aziende del settore turistico ricettivo. Un’iniziativa nata in coerenza con le indicazioni del Pnrr che riconoscono al turismo e alla digitalizzazione un valore chiave per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Attraverso l’accordo le due realtà si propongono di collaborare nei prossimi tre anni nella promozione di azioni e iniziative che pongano il digitale e le tecnologie innovative al centro, in collaborazione con... (continua su HotelMag)