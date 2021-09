Airbnb celebra Halloween aprendo la casa di Scream

Halloween si avvicina ed Airbnb, per celebrare il 25° anniversario di Scream e il lancio del nuovo capitolo previsto per il 2022, mette a disposizione tre soggiorni di una notte (27, 29 e 31 ottobre), per un massimo di quattro persone, nella casa più terrificante del grande schermo sita nella California settentrionale.

I fan del film, oltre ad essere accolti virtualmente da Dewey Riley, potranno parlare al telefono con Ghostface, rivedere vecchi Vhs e gustare snack tipici degli anni ‘90.



La casa è però off limits per gli europei. Per prenotare è necessario, infatti, essere attualmente negli Stati Uniti.



Livia Fabietti