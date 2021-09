di Stefania Galvan

Finalmente la luce fuori dal tunnel, anche se fioca, c’è. Maurizio Bettoja, presidente di Bettoja Hotels, non nasconde le difficoltà del momento, con gli hotel capitolini ancora in gran parte chiusi, ma per la prima volta dopo oltre un anno si lascia andare ad accenni di speranza.

"Dei nostri quattro hotel romani – spiega – ne abbiamo tenuti sempre aperti due, l’Hotel Nord Nuova Roma e il Mediterraneo. In quest’ultimo per la prima volta, l’altro giorno, abbiamo avuto più ospiti americani che italiani: una vera e propria svolta”.



"Per il turismo d'affari la strada è ancora lunga"

La Capitale, dunque, sta ricominciando a vedere i turisti a stelle e strisce che, prima della pandemia, rappresentavano la prima nazionalità estera del suo incoming. “Si tratta prevalentemente di turismo leisure - spiega il presidente -, perché quello business è ancora quasi del tutto fermo, a parte piccoli meeting e riunioni di lavoro. La strada è in forte salita, ma penso che questa primavera potremo ricominciare a parlare di ripresa vera e propria”.



Gli investimenti continuano

Appuntamento tra qualche mese, allora, quando riapriranno anche gli altri due indirizzi romani del gruppo. Intanto, però, Bettoja Hotels non rinuncia a proseguire sulla strada degli investimenti: “L’upgrading del Nord Nuova Roma è continuo – spiega Bettoja – e ogni anno rifacciamo un certo numero di camere. Per quanto riguarda, invece, il nostro indirizzo più iconico, il Mediterraneo, l’obiettivo è continuare a preservare la struttura, simbolo di architettura razionalista e di Art Decò a Roma”.



Progetti di attento restauro, dunque, il cui scopo è tutelare l’architettura dell’edificio e la ricca collezione di opere d'arte e di oggetti di design al suo interno. “Tra gli ultimi interventi - spiega il presidente - il restyling conservativo delle camere dei primi due piani dell'hotel e il Ligea Lounge Bar, la splendida terrazza del decimo piano dalla quale si gode di una spettacolare vista che spazia da San Pietro ai Castelli Romani”.