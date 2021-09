Il lusso nel cuore di Parigi: apre l’hotel Madame Reve

Dopo otto anni di ristrutturazioni, l'hotel Madame Reve aprirà in ottobre nel centro di Parigi. L'hotel di Laurent Taieb disporrà di 82 camere, di cui 19 suite. Le suite Star vantano viste sulla Torre Eiffel, sul Sacro Cuore o sulla Cattedrale di Notre-Dame.

L'hotel di lusso, come riportato da Travel Weekly, è ospitato nell'edificio ottocentesco dell'ufficio postale del Louvre, nel primo Arrondissement di Parigi e dista 10 minuti a piedi dal museo del Louvre.

I servizi includono una terrazza sul tetto ispirata all'ingegnere Gustave Eiffel, con giardini e viste panoramiche sulla città e due ristoranti supervisionati dallo chef Benjamin Six.

Al piano terra sarà allestita una brasserie in stile mediterraneo con terrazza all'aperto. Un moderno ristorante e bar servirà invece cucina giapponese.

"Ho sognato di creare un luogo eccezionale, immaginando l'hotel di domani nel cuore di Parigi in un edificio iconico, gestito da un team di talento" ha dichiarato Taieb in una nota.