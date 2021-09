Federalberghi e Hgv: “Per il turismo invernale servono certezze”

“Una cancellazione totale o parziale della stagione turistica invernale 2021/22 non sarebbe sopportabile né dal punto di vista economico né occupazionale, considerati i migliaia di dipendenti coinvolti”. Manfred Pizger, presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hgv) e vicepresidente di Federalberghi, lancia l’appello in vista dell’avvio della stagione della neve, per la quale è necessario ogni sforzo affinché si possa partire con la massima puntualità.

“La cancellazione della stagione invernale 2020/21 – ha commentato insieme al presidente Federalberghi Bernabò Bocca - ha causato una perdita complessiva di miliardi di euro per le strutture ricettive, le aziende fornitrici, gli operatori degli impianti di risalita, gli istruttori di sci e per tutti i fornitori di servizi che operano nell’ambito del turismo invernale”.



La richiesta al Governo è quella di adottare al più presto le misure necessarie, al fine di consentire a tutti gli operatori del turismo montano di organizzare il servizio e programmare l’assunzione del personale per la stagione invernale e alle famiglie di prenotare le proprie vacanze sulla neve.