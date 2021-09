Radisson Collection debutta a Milano nel palazzo del Touring Club

Un altro progetto luxury si aggiunge al portafoglio di lavori dello Studio Marco Piva. Stiamo parlando del Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, che ha appena aperto le porte nel cuore del capoluogo lombardo dopo un articolato progetto di restyling curato dello studio milanese.

La sfida è stata quella di preservare il significato storico dell’edificio - costruito tra il 1914 e il 1915 dall’architetto Binda e sede del Touring Club italiano - pur inserendo elementi di design e di renderlo attrattivo per una clientela internazionale molto esigente in fatto di servizi.



La tutela del valore culturale

Il risultato è stato la creazione di un 5 stelle che ha salvaguardato il valore culturale del palazzo, preservando in parte le sue funzioni originarie ma donando loro nuova vita. Rinnovate e mantenute anche la straordinaria biblioteca storica del Club e la sua agenzia di viaggi, punto di riferimento per i milanesi in fatto di turismo.



"Fiducia nelle potenzialità delll'Italia"

Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano è la prima proprietà del marchio Radisson Collection a Milano per un gruppo che, come spiega Chema Basterrechea, Executive Vice President & Chief Operating Officer di Radisson Hotel Group, continua a credere nelle potenzialità della Penisola: “L'espansione di Radisson Hotel Group in Italia - spiega - prosegue con grande fiducia. L'annuncio del Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano nel cuore di questa dinamica città, in un edificio così iconico per l’industria dei viaggi, è un segnale molto positivo per il comparto del turismo italiano”.



L’hotel si trova si trova nel cuore del centro storico della città, a soli 10 minuti a piedi da Duomo, Teatro La Scala e quadrilatero della moda. Le camere sono 89 oltre alla Suite Presidenziale, 105 mq, soffitti alti e balcone privato con vista sulla città.