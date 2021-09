Hampton by Hilton apre a Roma Nord, il ritorno del business travel

Aprirà nella prima metà del 2022 il nuovo Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano, che metterà a disposizione dei clienti 103 camere e si unirà ai 7 Hilton già presenti nella capitale.

“Il secondo Hampton by Hilton nella provincia di Roma è situato in posizione strategica per accogliere i viaggiatori della fiorente business community romana – spiega Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton -. Continuiamo così ad aumentare il numero di strutture nella capitale, impegnandoci a sviluppare la nostra presenza con un portfolio multi-brand, che soddisfi le diverse esigenze dei nostri ospiti”.



Una volta completati i lavori di ristrutturazione, Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano offrirà i servizi per i quali il marchio è noto. Per i business traveller, l'hotel vanta un centro business aperto 24 ore su 24 e 260 metri quadrati di spazio flessibile per riunioni.



Situato a pochi minuti dall'uscita Roma Nord dell'autostrada A1, il nuovo Hampton by Hilton è a circa 30 minuti di auto dal centro di Roma e si trova anche vicino ai centri logistici di diverse aziende internazionali.