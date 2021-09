Un ponte tra passato e presente: la nuova vita del Baglioni Hotel Luna di Venezia

È l’hotel più antico della città e ora torna a nuova vita, riaprendo le sue porte dopo un importante intervento di restyling. Stiamo parlando del Baglioni Hotel Luna, uno dei più prestigiosi cinque stelle di Venezia che vanta, tra l’altro, una delle più belle tra le Baglioni Suite: la San Giorgio Terrace Suite, che offre una vista senza eguali sul Bacino di San Marco e l’isola di San Giorgio.

Il restauro è stato curato dallo studio Spagnulo&Partners e ha riguardato le aree comuni, cui si è aggiunta la spa, costruita ex novo con cabine massaggi, sauna, bagno turco e sala relax, d’ispirazione veneziana e arricchita con pannelli in tessuto classico, inserti in vetro bronzato e mosaici in vetro sfumato.



Oltre al rinnovo delle aree del piano terra, ingresso e reception, bar, ristorante, lobby, l’intervento ha interessato anche la galleria d’arte interna.



“L’obiettivo – spiega lo studio di architettura – è costruire un ponte tra passato e modernità; fulcro del progetto è stata la grande storia dell’edificio, unita alla natura eclettica della città di Venezia con le sua secolare tendenza alle trasformazioni e allo scambio culturale con l’Oriente”.



Ecco dunque che, nella zona d’ingresso e nella Sala del Camino, i pavimenti intarsiati di marmo e i grandi lampadari antichi di Murano convivono con moderni arredi e mobili; il Caffè Baglioni, che si affaccia sul canale ed i Giardini Reali, ha ripreso invece nuova vita grazie a tavoli in legno curvato e alle poltrone rivestite con tessuti classici di Rubelli.