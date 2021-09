Passepartout: “Nuove soluzioni per migliorare il business in hotel”

di Gaia Guarino

Le necessità del settore alberghiero hanno guidato l'innovazione in casa Passepartout. È proprio partendo dai bisogni dell'hospitality, spinti anche dai nuovi equilibri dettati dalla pandemia, che negli ultimi due anni l'azienda ha lavorato sul software Welcome. Le nuove funzionalità, sia sul design della user experience sia sugli strumenti per la vendita online, sono la risposta a un trend molto chiaro: la disintermediazione delle ota.

"Era fondamentale proporre uno strumento per gestire in maniera efficiente i preventivi e avere un contatto diretto coi clienti", spiega Rudy Ricci (nella foto), direttore r&s area Horeca retail di Passepartout. Vista la riapertura tardiva delle strutture alberghiere, molto del lavoro è partito a giugno e i nuovi strumenti hanno aiutato a proporre le offerte in modo accattivante. Le prenotazioni alberghiere passate dal channel manager di Welcome sono aumentate del 169% nei tre mesi estivi del 2021 rispetto all'anno precedente mentre nello stesso periodo, quelle gestite dal booking engine sono cresciute invece del 130%.



"Abbiamo sviluppato il tutto col marketing e i risultati si sono visti", conclude Ricci. "La capacità di conversione dal preventivo al booking è raddoppiata rispetto al 2020 e dunque rispetto al software precedente".