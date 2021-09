Bonus terme: Federalberghi crea l’alert per l’avvio delle prenotazioni

Federalberghi Terme ha pubblicato un form per richiedere informazioni sul Bonus Terme e per essere avvisati quando verrà attivata la piattaforma di Invitalia che permetterà di richiederlo. Chi desidera essere avvisato quando sarà possibile effettuare la prenotazione, si legge su Hotelmag, ha la possibilità di lasciare i propri recapiti utilizzando il link creato ad hoc. Il Bonus Terme dà diritto a uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi termali. L’agevolazione può essere richiesta da tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti connessi al livello di reddito o alla numerosità del nucleo familiare.

