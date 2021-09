Gruppo Hilton: nuovi hotel in Spagna, Francia e Belgio

Il Gruppo Hilton punta sull’Europa e prosegue nel piano di potenziamento dell’offerta. In questa settimana aprono l’hotel Camille Paris Gare de Lyon a Parigi (nella foto), il Canopy by Hilton Madrid Castellana e l’Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Via rispettivamente a Madrid e Barcellona.

Infine, il Belgio con il DoubleTree by Hilton Brussels City.

L’hotel Camille Paris Gare de Lyon, Tapestry Collection by Hilton ha appena aperto a Parigi. Situato vicino a una serie di boutique e bar del quartiere Marais e al quinto arrondissement, l’hotel si trova a pochi passi dalla Bastiglia e a 15 minuti a piedi dalla cattedrale di Notre Dame.



Il Canopy by Hilton Madrid Castellana ha aperto ieri a Madrid. La terza apertura del Gruppo Hilton nella capitale spagnola quest’anno si trova a pochi minuti da vari luoghi di interesse turistico, come lo stadio del Real Madrid Santiago Bernabéu, il Paseo de la Castellana e Plaza de Cibeles. Fra i plus, la piscina sul rooftop e una terrazza aggiuntiva con uno spazio ampio e luminoso dove poter ascoltare musica live e assaporare un piatto light presso Planta Z, un food truck con menù locale. In alternativa, è presente il ristorante à la carte Escandolo.

A Madrid, riaprirà il DoubleTree by Hilton Madrid Prado, in seguito alla chiusura da marzo 2020 a causa della pandemia. Un boutique hotel con 61 stanze situato nel Barrio de Las Letras, vicino al Prado.



Già aperto anche l’Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Via, situato nel sud-ovest della capitale catalana. È il secondo Hampton by Hilton ad aprire in Spagna. A cinque minuti d’auto dalla Fundación Arranz-Bravo, è il luogo ideale per gli amanti della cultura.

Infine, ha aperto martedì 7 settembre il DoubleTree by Hilton Brussels City, a pochi passi dai monumenti urbani più importanti e affacciato su Place Rogier e i giardini botanici. L’hotel si presenta con un design audace, realizzato in seguito a un’ampia ristrutturazione ispirata a pattern Art Deco ed estetica contemporanea. Gli ospiti avranno l’opportunità di godere dei servizi dell’hotel, come il centro fitness, la sauna e il ristorante self-service Wundermart.