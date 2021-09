Gruppo Una, doppia new entry nella Capitale

Continua il percorso di espansione di Gruppo Una, che amplia l’offerta su Roma con due hotel nel centro storico, si legge su Hotelmag, incrementando anche il segmento upper-upscale: l’Hotel Art By The Spanish Steps Una Esperienze e Unaway Hotel Empire Roma.

“Questi nuovi ingressi costituiscono un’espansione che per noi rappresenta una chiave di volta sulla Capitale – commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una -, destinazione che ci vede già protagonisti con l’Unahotels Decò. Oltre a incrementare in modo eterogeneo la nostra presenza nella città, le nuove gestioni romane si inseriscono in un percorso di espansione che sta interessando il brand e che ha visto nell’ultimo periodo importanti aperture, acquisizioni di pregio e ingressi in formula franchising”.



