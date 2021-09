Milano: segnali di ripresa per gli alberghi con il Salone del Mobile

Milano torna a ospitare il Salone Internazionale del Mobile, che si svolge dal 5 al 10 settembre, dopo oltre due anni dallo stop forzato causa Covid. L’edizione 2021, si legge su Hotelmag, pur se in versione ridotta rispetto al passato, costituisce comunque un evento rilevante per la ripresa del business e del turismo della città e del territorio, quindi anche per il settore alberghiero.

“Attualmente c’è un’occupazione pari al 40-45% per le giornate centrali del Salone del Mobile – afferma Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, in un’intervista a Tag43 -, ma riteniamo possa arrivare fino al 60-65, magari al 70%. Un valore di occupazione da settimana normale, non fieristica, mentre in passato era al 100%. Sono comunque cambiate le tariffe: il prezzo medio adesso è di 200 euro a notte, più alto rispetto ai 100 dei mesi scorsi”.



