Il nuovo volto del Melià Milano: riapre in versione urban green

Riapre il Melià Milano dopo un importante intervento di ristrutturazione che ha rinnovato il design delle aree comuni, della hall, del ristorante e del bar dell’hotel, riportando a nuova vita l’indirizzo del gruppo spagnolo Meliá Hotels International nel capoluogo lombardo.

L’hotel nella nuova versione urban green punta su un impatto contemporaneo e cosmopolita, frutto di un sapiente mix di materiali come il legno e il marmo e dettagli capaci di conferire classe e originalità.



La hall accoglie gli ospiti in uno spazio che cambia carattere e diventa luminoso grazie ad alti lucernari e da una serie di scaffali di legno bifacciali che fanno da filtro fra le zone diverse. Unico elemento rimasto del passato sono gli imponenti lampadari in cristallo che ben si fondono con il nuovo concept di ampiezza e luminosità.



Dalla lobby lo spazio conduce al Ristorante Mamì, il nuovo eclettico indirizzo gastronomico milanese e adiacente alla hall la caffetteria Elyxr Meliá si presenta come un grande open space, una nuova formula dalla duplice identità con tavoli sia all’interno che all’esterno.



L’hotel ha rinnovato anche le sale meeting, con duemila metri quadrati di superficie distribuita in 18 spazi versatili.