Paradise Hotels & Spa: a TTG Travel Experience con un catalogo multimediale e due new entry

Un catalogo multimediale con traduzione in cinque lingue, italiano, russo, francese, inglese e tedesco: questa una delle novità che Paradise Hotels & Spa presenterà durante TTG Travel Experience. Nei piani della catena anche l’acquisizione di due nuove strutture: il Bellarmino Boutique Apartment di Montepulciano e l’hotel Delle Terme & Spa di Fiuggi.

“Raccontare la cultura italiana attraverso le strutture ricettive che operano sul territorio nazionale”: questo l’obiettivo di Paradise Hotels & Spa, catena alberghiera completamente italiane attiva sul territorio toscano con 4 strutture 4 stelle e una struttura 4 stelle nel Lazio, con la prospettiva di estendersi anche in Puglia e Sicilia.

Il direttore generale Paola Isidori spiega: “Lavoro nel settore del turismo da 27 anni: ho iniziato come responsabile del booking, per poi passare da una struttura alla catena alberghiera di lusso. Sono felice di poter iniziare questo nuovo percorso non solo toscano. Tutte le mie esperienze lavorative mi hanno insegnato quanto sia importante essere trasparenti e capire sempre cosa vuole il cliente, per adattarsi alle esigenze e alle sue necessità”. Isidori opererà con il direttore commerciale Renato Cirillo.



“Quello trascorso è stato un anno terribile per il turismo italiano, ma come gruppo alberghiero in netta controtendenza rispetto al contesto macroeconomico abbiamo avviato nell’ultimo anno importanti ristrutturazioni e riqualificazioni delle nostre strutture, ponendo particolare attenzione all’aspetto fitness e wellness, dove vantiamo un’esperienza ultra-ventennale. I nostri clienti potranno nuovamente godere di servizi che si sono visti negare nell’ultimo anno a causa di chiusure e zone rosse. Il nostro target quest’anno sarà quello del mercato italiano, protagonista del cosiddetto turismo di prossimità. Come catena, accoglieremo e cercheremo di soddisfare questa tendenza, tenendo sempre conto della capacità di spesa media degli italiani che sono sicuramente cambiate”.



Il Gruppo “si è adattato alle esigenze migliorando la flessibilità nelle prenotazioni e nelle cancellazioni, personalizzando ogni struttura rispetto al contesto e alle richieste del pubblico. In quest’ottica diamo il benvenuto al nuovo sales manager, convinti che potrà dare un importante contributo in questa fase di ripresa”.