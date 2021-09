Vivo, Apulia Hotels: “Luglio e agosto oltre ogni previsione”

di Isabella Cattoni

Una stagione partita in ritardo ma andata oltre le aspettative. Antonio Vivo, direttore area e socio di Apulia Hotels, sottolinea come “I mesi di luglio e agosto abbiano procurato numeri oltre ogni previsione. La crescita di fatturato registrata sul 2020 è stata del 125% e anche sul 2019 abbiamo messo a segno un +30% circa. Questo malgrado le nostre strutture abbiano funzionato a una capienza comunque ridotta del 10-15% per garantire il miglior servizio possibile”.

Merito anche del potenziamento dell’offerta di posti letto, che nel 2021 ha portato a un incremento pari a circa 450 nuove camere.

La Puglia si conferma regina dell’estate, “Ma anche Calabria e Abruzzo hanno registrato positive performance. Grazie a questi risultati, e malgrado il 2022 sarà sostanzialmente un anno di consolidamento della nostra offerta, siamo aperti ad aumentare la gamma di prodotto disponibile e siamo al momento in trattativa per due ulteriori strutture, una al mare in Abruzzo e una in Puglia”.



Intanto, in Apulia Hotels si guarda alla stagione invernale: “Abbiamo lavorato alla riqualificazione della nostra struttura sul Gran Sasso e siamo pronti a una stagione positiva”.

Stagione che peraltro non è ancora finita: “In Puglia prolunghiamo l’apertura in Valle d’Itria fino a fine ottobre-primi di novembre, in linea con le richieste pervenuteci anche dal mercato straniero, mentre nelle altre strutture termineremo la stagione intorno alla metà di settembre”.



Fra i trend emergenti dell’estate, “un progressivo aumento dei soggiorni brevi, di 3-4 notti, e il deciso ricorso alle prenotazioni last minute anche da parte del segmento gruppi”.

Sul lungo termine, la speranza resta quella di partire in anticipo nel 2022, per quella che potrebbe davvero essere una stagione finalmente serena.