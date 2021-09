Apre in Rue la Boétie il quarto hotel parigino a marchio citizenM

di Livia Fabietti

Quartetto di hotel a Parigi per citizenM, che apre in Rue la Boétie un nuovo albergo nato, grazie al contributo dello studio di architettura Concrete Amsterdam, dalla conversione di un edificio per uffici degli anni '70.

Il Paris Champs-Élysées citizenM, sito in una posizione strategica tanto per i turisti quanto per i viaggiatori d'affari, al suo interno ospita 151 stanze tra cui la room art, messa a punto con il contributo di tre artiste locali.



A completare l'offerta l'area living e la canteenM, zona pranzo con cibo e bevande disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Degni di nota gli spazi all'aperto ovvero il cortile al piano terra, la terrazza canteenM e il cloudM, un rooftop bar con tanto di vista sulla Torre Eiffel.