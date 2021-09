Viaggi 'luggage free', la nuova proposta di Six Senses

Viaggiare leggeri e a mani libere: questa l'offerta introdotta da Six Senses che, grazie alla partnership con Luggage Free, permette ai suoi ospiti di spedire in anticipo le valigie - in modo comodo, facile e sicuro - in qualsiasi proprietà del marchio (in tutto il mondo) in maniera tale da farle arrivare a destinazione prima del proprio arrivo e risparmiare così tempo e fatica in aeroporto. "

La partnership con Luggage Free consentirà ai nostri ospiti di iniziare la vacanza prima ancora di arrivare nella struttura Six Senses prescelta", ha affermato Bryan Gabriel, chief commercial officer di Six Senses Hotels Resorts Spas.



Il servizio, che include anche l'assicurazione gratuita, garantisce una consegna puntuale e consente inoltre di monitorare in tempo reale lo stato della spedizione. L. F.