Talea Collection: la Puglia in moto, tra viaggio on the road e ospitalità di lusso

Sono percorsi inconsueti, alla scoperta degli aspetti più autentici della regione quelli che Talea Collection propone agli appassionati di moto che scelgono la Puglia per i loro itinerari.

I suggerimenti, raccolti sotto il nome di ‘Land & Activity Experience’, riguardano escursioni di mezza giornata o di un intero giorno in moto, con pernottamento nelle strutture di lusso del gruppo, dalla Masseria Il Melograno, prima masseria cinque stelle in Puglia al boutique hotel La Peschiera, dai trulli e masserie di Talea Trulli e Dimore al Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, fino al Lido Le Tamerici Beach Club.



Monopoli, Ostuni, Cisternino, Martina Franca, Lecce, Otranto, Castel del Monte, Trani, Bitonto, Altamura; ecco alcune delle città incluse negli itinerari ad hoc che come spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection, “arricchiscono l'esperienza di viaggio dei nostri ospiti. Il mondo dei motociclisti può trovare in Puglia la giusta dimensione tra viaggio on the road e vacanza pugliese in territorio così ricco e vario".



Il cliente può scegliere di vivere una prima esperienza, lasciandosi guidare dai consulenti del Dmc Talea Collection, o se già motociclisti esperti di utilizzare la formula fly & drive di 5 giorni con la possibilità di scegliere tra Bmw 1200/1250/1250 Adv, Ducati 1260 o Augusta.