Offensiva Marriott in Turchia: 10 nuovi opening previsti entro il 2022

Riparte il piano di espansione di Marriott International sulla Turchia, dove il gigante dell’hotellerie ha in programma 10 nuove aperture su diversi brand del suo portfolio entro al fine del 2022.

Fra le prime aperture in programma il Four Points by Sheraton Istanbul Kagithane previsto per quest’anno, a cui seguirà nel 2022 il Four Points by Sheraton Elazig. Sempre a Istanbul è previsto il debutto entro al fine di quest’anno del brand Residence Inn by Marriott con il Residence Inn by Marriott Istanbul Atasehir per rispondere alla richiesta di soggiorni lunghi.



Sul fronte dei residence per i long stay, nel 2022 l’azienda aprirà The Ritz-Carlton Residences, Istanbul eThe Residences at the Sheraton Istanbul Esenyurt.



Per quanto riguarda i brand premium, sono in pipeline due nuovi Autograph Collection a Istanbul: The Burdock, Autograph Collection (nella foto) nel 2021 e Orient Occident Hotel, Autograph Collection nel 2022.



E ancora, un nuovo Delta Hotels by Marriott è atteso per la fine di quest’anno a Istanbul, il Delta Hotels by Marriott Istanbul Levent, mentre il prossimo anno aprirà lo Sheraton Istanbul Esenyurt.