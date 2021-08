Green pass, la soddisfazione di Federterme

Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria, ha espresso la sua soddisfazione per le ultime disposizioni del Governo in relazione all’uso del Green Pass.

In particolare, Caputi esprime il suo favore per due decisioni: “L’ingresso senza obbligo di avere il green pass per chi ha necessità di usufruire dei servizi sanitari e la conferma che i clienti degli alberghi possono consumare i pasti al chiuso anche se non in possesso della certificazione verde”. La nota prosegue sottolineando: “Ora possiamo finalmente provare a lavorare in serenità e ripartire dopo mesi di crisi, auspicando che gli italiani capiscano l'esigenza assoluta di vaccinarsi”.