Sono oltre 955mila le famiglie italiane che hanno già utilizzato il Bonus Vacanze per trascorrere un soggiorno in una struttura ricettiva. Il numero cresce a ritmo sostenuto (erano 770mila a metà marzo), e, a breve, si raggiungerà quota un milione.

“Pur trattandosi di uno strumento di supporto ai cittadini – osserva Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -, può determinare ricadute positive anche per le imprese, contribuendo al sostegno della domanda in una fase che è ancora molto complicata”.



Le famiglie che hanno richiesto e ottenuto il buono sono un milione e 885.802, per un controvalore complessivo di 829 milioni 431.050 euro e un importo medio di circa 440 euro.



Sono ancora in circolazione circa 900mila buoni, che... (continua su HotelMag)