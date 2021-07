LHW, un nuovo portale per le agenzie

Un nuovo portale dedicato agli agenti di viaggi. Questa l’ultima novità lanciata da The Leading Hotels of the World, Ltd per aiutare gli adv a conoscere e vendere gli oltre 400 alberghi della collezione.

La piattaforma, sviluppata in collaborazione con TravPRO Mobile, fornisce una panoramica sul brand e dettagli sugli hotel affiliati, quali specifiche tecniche, esperienze durante il soggiorno e contatti Leading Hotels di assistenza alle prenotazioni. Materiali audiovisivi, domande interattive e contenuti facilmente condivisibili con i clienti facilitano la formazione, la promozione e la vendita e sono accessibili da browser, tablet e telefono, anche offline grazie all’app (disponibile su App Store e Google Play).



"In questo momento cruciale siamo entusiasti di lanciare, in collaborazione con TravPRO, il nostro nuovo portale dedicato ai consulenti di viaggio - spiega in una nota Chris Walker, senior vicepresident e chief commercial officer di The Leading Hotels of the World -. Mentre lavoriamo per uscire da una delle più grandi crisi che abbia mai colpito il settore, è fondamentale sostenere la nostra preziosa comunità di agenti di viaggio e albergatori con strumenti che aiutino la ripresa. Ci siamo interfacciati con entrambe le parti interessate per creare insieme una piattaforma che risponda al meglio alle loro esigenze, in modo interattivo e intuitivo”.



Formazione

Gli agenti possono diventare dei ‘Leading Insider’, mentre scoprono le sezioni dedicate alle ville e alle residenze private o alle esperienze all’aria aperta organizzate dai Leading Hotels di tutto il mondo. Al completamento della formazione, i Leading Insider otterranno pieno accesso alle risorse disponibili 24/7, che possono essere utilizzate per una consultazione oppure per una presentazione ai clienti. I contenuti sono continuamente aggiornati dal team di Leading Hotels affinché gli agenti possano essere informati su tutte le novità.



Il portale consente inoltre di promuovere e vendere soggiorni nei Leading Hotels attraverso contenuti rapidamente condivisibili.



Gli altri servizi

La sezione dedicata alla vendita permette poi ai consulenti di effettuare prenotazioni in qualsiasi momento e da ogni angolo del mondo.



Parte integrante della piattaforma è anche l’Hotel Directory con gli oltre 400 Leading Hotels che possono essere ricercati per destinazione.



I consulenti di viaggio possono registrarsi su leadingaccess.lhw.com.