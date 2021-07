NH Hotel Group porta il suo urban brand NH Hotel in Australia

Sbarca in Australia il brand NH Hotels. La compagnia ha infatti annunciato che nel 2023 aprirà il primo hotel a marchio NH Hotels nella città di Wollongong, a sud di Sydney.

La nuova struttura avrà 240 camere tutte dotate delle ultime tecnologie e comfort pensati per chi viaggia sia per piacere che per business. L’edificio, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da diversi centri sportivi e di divertimento, sarà caratterizzato anche da aree comuni, spazi per meeting ed eventi oltre a un’offerta ristorativa completa. Inoltre, grazie alla sua vicinanza strategica alla spiaggia offrirà agli ospiti una vista privilegiata sull’Oceano Pacifico.



L’hotel sarà situato all'interno del CBD (Central Business District) di Wollongong, un'area che è attualmente in fase di sviluppo; in particolare, si troverà su Burelli Street, una delle arterie principali della città che sarà trasformata in una vera e propria area commerciale di alto profilo che darà vita a più di 10.000 posti di lavoro.