Startup e nuove imprese a tasso zero: altre risorse per 16 milioni di euro

Restano aperti i termini di presentazione delle domande per richiedere gli incentivi per Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero (On) e Smart Money, le misure promosse dal ministero dello Sviluppo economico per sostenere l’avvio e l’ampliamento di imprese e startup innovative. Per la misura sono ancora disponibili risorse pari a circa 16 milioni di euro.

In particolare, per On, sono oltre mille le nuove domande presentate sinora da giovani e donne, e tra i settori maggiormente interessati ci sono i servizi e il turismo. Per quanto attiene quest’ultimo sono incluse le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza e quelle turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e... (continua su HotelMag)