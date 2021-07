Il Gruppo Una accelera sul progetto Franchising: ecco le tre new entry

Perugia, Venezia e Stintino. Sono queste le tre località scelte dal Gruppo Una per dar slancio al suo progetto Franchising. In provincia di Perugia, a San Martino in Campo, è il Posta Donini 1579 (nella foto), una residenza d’epoca tardocinquecentesca che entra a far parte della collezione UNA Esperienze. Le camere sono 48 dislocate nei due edifici principali, Villa Laura e Villa Costanza, e vantano elementi di pregio, soffitti affrescati, travi a vista e letti a baldacchino.

“Le recenti affiliazioni - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una - rappresentano una riconferma ulteriore della bontà e del valore del nostro progetto Franchising, su cui abbiamo continuato a investire anche durante il periodo della pandemia”.



"Proponiamo un'offerta sempre più completa"

La seconda new entry è UNAHOTELS Ala Venezia, nell’elegante Palazzo Maurogonato, vicinissimo al Canal Grande. La sua terrazza, l’Altana, offre una vista meravigliosa su Venezia e le sue calle, mentre lo stile delle camere richiama i fasti della Serenissima. Fiore all’occhiello è il Tarnowska’s American Bar, dedicato alla contessa russa Maria Tarnowska, illustre ospite del Palazzo.



“Vogliamo proporre un’offerta sempre più variegata, completa ed eterogenea - continua Gaggio - capace di soddisfare e rispondere appieno alle esigenze dei nostri ospiti e alle costanti evoluzioni della domanda”.



Il terzo e ultimo ingresso è in Sardegna, a Stintno. Staimo parlando dell’UNAHOTELS Club Hotel Ancora Stintino, un 4 stelle di 48 camere distribuite nelle 4 palazzine integrate nel verde del parco di oltre 20mila mq. Dispone di una spiaggia privata, oltre a una terrazza panoramica, un ristorante e uno spazio giochi per i piccoli ospiti, che possono contare anche su un servizio di animazione quotidiana.