Venice Hotel Market, da Ava i progetti per la ripresa

Fare il punto sullo stato della categoria dopo circa un anno e mezzo di pandemia e aggiornarsi, tramite seminari e incontri tematici, sulle opportunità di rilancio del settore turistico-alberghiero.

Sono stati questi i capisaldi di Venice Hotel Market, evento organizzato per il quarto anno dalla Ava-Federalberghi Venezia e svoltosi all’aeroporto ‘Marco Polo’, come racconta Hotelmag.



“Il Venice Hotel Market è un segno concreto di ripartenza – ha affermato Michele Zuin, assessore al Bilancio del Comune di Venezia -. C’è coraggio da parte dell’Associazione veneziana albergatori di tornare a una quasi normalità. Gli albergatori hanno sofferto tanto in questo periodo, e la politica deve dare massimo sostegno alle loro esigenze. Puntiamo sugli hotel rispetto ad altre forme di ricettività. L’albergo è un presidio del territorio significativo”.