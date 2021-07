Federalberghi Siracusa lancia l'iniziativa Hospitality Meshwork

Si chiama Siracusa Hospitality Meshwork l’iniziativa di promozione territoriale voluta dalla Federalberghi provinciale. “Per tutto l'anno 2021 – spiega il presidente Alberto Carpenzano -, gli ospiti delle strutture ricettive affiliate a Federalberghi-Confcommercio potranno usufruire di sconti e promozioni dedicati da attivare tramite gli alberghi in cui alloggiano da consultare direttamente tramite la pagina web a supporto dell'iniziativa”.

In hotel, o B&B, gli ospiti riceveranno una mappa gratuita della città e della provincia di Siracusa riportante il Qr code collegato alla pagina web Meshwork (sul sito siracusawelcome.it) in cui sarà possibile visualizzare sul proprio smartphone le promozioni messe a disposizione dai soci Confcommercio, dagli sconti nelle attività puramente commerciali per fare shopping a quelle di ristorazione per gustare le eccellenze del patrimonio enogastronomico.