Mama Roma, l'hotel di design dove si gioca anche a bocce

Ha aperto i battenti lo scorso 1 luglio Mama Roma, il primo hotel italiano di Mama Shelter, brand nato a Parigi nel 2008 da un'idea della famiglia Trigano, tra i fondatori del Club Med.

Una struttura di 217 camere a un passo da Città del Vaticano, che ben rappresenta lo stile eclettico del gruppo: camere dai tratti giocosi, spazi comuni che invitano alla convivialità, sale meeting con biliardini, giochi vintage e persino uno spazio all'aperto per giocare a bocce, e un'offerta ristorativa molto ampia, fruibile anche dalla clientela esterna.



"Al Mama Roma - spiega il general manager Bruno Cavasini - abbiamo cinque outlet food&beverage, tra cui un rooftop da 250 posti che in queste prime due settimane ha già fidelizzato un discreto numero di persone del quartiere".



Ma la catena del gruppo Accor ha intenzione di crescere ancora. "Dopo Roma - indica Cavasini - Mama Shelter aprirà anche Lisbona, un terzo indirizzo a Parigi e poi nel Bahrain e a Dubai". E non si fermano le ricerche in Italia, dove, aggiunge, "si guarda con interesse a città come Torino e Milano".



Amina D'Addario