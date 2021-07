Una Esperienze Luxury Apartments e Villa amplia l'offerta a Milano, Firenze e Viareggio

Il portfolio di Una Esperienze Luxury Apartments e Villa si arrichisce di nuove strutture. Entrano infatti a far parte del Gruppo il Torre GalFa Milano Luxury Apartments, il Repubblica Firenze Luxury Apartments, il Ricasoli Firenze Luxury Apartments e il Luxury Villa Manin Viareggio.

Con questo brand il Gruppo Una propone un nuovo concetto di ospitalità dove comfort, stile e massima riservatezza rappresentano le caratteristiche principali di appartamenti esclusivi e ville per chi è alla ricerca di un soggiorno di breve o lunga durata in alcune delle più belle destinazioni italiane.



“Siamo entusiasti del nuovo progetto che ci si prospetta davanti; consapevoli delle mutate esigenze di soggiorno da parte del viaggiatore, abbiamo voluto rispondere prontamente e ampliare la nostra offerta di strutture sul territorio - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una -. Già da tempo presidiamo il mercato residenziale, segmento che ha subito radicali trasformazioni, anche dovute alla recente situazione pandemica; la nostra rinnovata attenzione verso questo tipo di soggiorno si inserisce quindi in un solco già da noi tracciato e che vede con i luxury apartments e villas Una Esperienze rinnovare il nostro impegno allargando l’offerta anche ad una clientela di altissimo profilo, esigente e alla ricerca di nuove forme di ospitalità".