Gestire gli arrivi in hotel da smartphone: arriva Smart Access Bticino

Bticino lancia un nuovo prodotto per il settore dell’hospitality: Smart Access. Si tratta di un sistema di controllo accessi di ultima generazione, gestibile con uno smartphone o un pc, sia localmente che da remoto, che permette l’accesso a strutture ricettive senza l’utilizzo di chiavi o badge. Un supporto studiato per gestire arrivi e partenze in qualsiasi momento della giornata, oltre che per evitare contatti non necessari.

Attraverso l’app dedicata, oppure da pc/Mac, si può effettuare il check-in di un nuovo cliente, inserendo i dati anagrafici, il periodo di permanenza, la camera assegnata. Smart Access invia in modo automatico un’email all’ospite con la possibilità di scaricare l’app e ottenere il badge virtuale per l’accesso alla struttura nei... (continua su HotelMag)