Nasce oggi Grand Hotel TTG, uno spazio tutto dedicato al mondo alberghiero. Con la fase pandemica il mondo dell’hospitality italiana si è trovato nella necessità di reinventarsi per venire incontro ai nuovi bisogni dei viaggiatori. Da qui la strada intrapresa dalla stragrande maggioranza dei gruppi alberghieri di investire in nuove transazioni o in progetti di ristrutturazione del portfolio esistente.

Grand Hotel TTG ha quindi l’obiettivo di approfondire i temi relativi a questo settore del travel, creando un contenitore nel quale operatori alberghieri e non possano trovare i principali highlights del mercato.



Una newsletter

Nella newsletter quindicinale troveranno spazio new entry nel mondo della ricettività alberghiera, i progetti di restyling, gli investimenti nell’upgrading delle strutture e tanto altro ancora.



TTG Italia, con questo nuovo strumento, si conferma come innovatore e, anche in questo caso, sempre attento alle esigenze di un comparto in trasformazione, che ha bisogno di stimoli e riferimenti per rispondere alle nuove sensibilità.